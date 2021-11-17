Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявляет о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для представителей региональной медиасферы. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».
К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях:
печатная пресса;
телевидение;
радио и подкасты;
интернет-СМИ;
социальные медиа.
Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В жюри федерального этапа войдут:
Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;
Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily;
Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК;
Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»;
Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»;
Наталия Деянова — вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России;
Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома».
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.
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