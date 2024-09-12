Четверг, 12 сентября, 2024

Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой АРБ

12 сентября в Рязани стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Его участниками станут более 300 представителей бизнес-сферы региона и иностранных государств, органов исполнительной власти и институтов поддержки предпринимательства, а также члены международных сообществ и организаций. В этом году гостями форума станут делегаты из Белоруссии, Китая, Кубы, Турции и Узбекистана.

Центральным событием форума, организованного Агентством развития бизнеса при поддержке правительства Рязанской области, станет пленарное заседание с участием губернатора Павла Малкова, вице-президента Российского экспортного центра Романа Генкеля, официальных представителей иностранных делегаций, министерств и федеральных ведомств в сфере торговли и экономики. 

В первый день форума состоялась биржа контактов с потенциальными покупателями из Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана, а также реверсная бизнес-миссия на рязанские предприятия. В переговорах приняли участие более 15 рязанских и 6 иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве.

«Представители зарубежных торговых сетей проявили интерес к поставкам продуктов, бытовой химии, товаров широкого потребления рязанского производства. Особый интерес у гостей вызвали шоколад и кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, мука. Представители строительного сектора также договаривались о поставках стройматериалов, технологического оборудования. Общение в таком формате помогает получить более конкретную информацию о товарах и услугах, установить личные контакты и ускорить процесс заключения соглашений. По результатам переговоров рассчитываем на новые экспортные контракты», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»
Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ошибка в выборе партнёра станет фатальной для двух финалистов шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Ночью 12 сентября в Кораблине произошло два пожаре

Рязанцев предупредили о фальсифицированной «молочке»

С 16 сентября начнется аудит электричек «Рязань- Сасово»

Режим воздушной опасности ввели на всей территории Липецкой области

Воспитатель из Рязанской области вошла в число победителей XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства

В Барнаульском санатории избили 5-летнюю сироту

Спектакль «Пиковая дама» открыл большие гастроли Магнитогорского театра в Рязани

Для рязанцев выпустили два метеопредупреждения одновременно

Около 50 кг мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД на прибрежной территории реки Дубянка в Рязанской области

Что нужно знать туристам о правилах поведения в Абхазии в 2024 году

В Солотче вандалы разгромили остановку