Старшеклассникам будут преподавать финансовую грамотность в обязательном порядке

Финансовую грамотность включили в федеральные образовательные стандарты для старшей школы приказом Минпросвещения России. Об этом сообщает Банк России.

Работа над изменениями проходила при экспертном участии Банка России и Министерства финансов.

Учащимся 10-11-ых классов на уроках обществознания расскажут о функциях и задачах Банка России, финансовом рынке, финансовых технологиях, а также причинах и последствиях инфляции.

Особое внимание будет уделено теме личных финансов и защиты от мошенников. Также затронут бюджетное регулирование, налоги и специфику профессиональной деятельности в финансовой сфере.

Основы финансовой грамотности преподают в обязательном порядке с 1-го по 9-ый классы с начала текущего учебного года. Материал ученики получают на уроках информатики, математики, обществознания, окружающего мира и географии.

Школьные программы должны адаптировать к новым требованиям к 1 сентября следующего года.