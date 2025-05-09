Стало известно, почему новый Папа Римский выбрал себе такое имя

Новый Папа Римский мог выбрать себе имя, ориентируясь на того из предшественников, кто был ему ближе всего. Об этом заявил NEWS.ru генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов. По его словам, понтифик при выборе имени также может руководствоваться именем святого, которого особенно почитает.

«Папа выбирает имя, исходя из того, какой из его предшественников ему ближе всего. Или он может взять имя в честь святого, которого особенно почитает. Например, Иоанн Павел II выбрал своё имя в честь Иоанна Павла I. А Папа Франциск — в честь святого Франциска Ассизского», — пояснил Горбунов.

Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Прево. Он выбрал имя Лев XIV. Прево вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане, чтобы поприветствовать собравшихся. Его имя торжественно объявил кардинал Доминик Мамберти.

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Кирилл Горбунов рассказал, что первые два тура голосования на конклаве считаются «пристрелочными» — Папа Римский редко избирается сразу. На этих этапах кардиналы голосуют свободно, чтобы понять, кто из кандидатов способен получить необходимую поддержку.