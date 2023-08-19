Стало известно, кому повысят пенсии с 1 сентября

Некоторым категориям россиян с 1 сентября повысят пенсию, хотя на федеральном уровне индексация не предусмотрена. Подробности агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсию пересчитают людям, которым в сентябре исполнится 80 лет. Для них фиксированная часть пенсии вырастет в 2 раза: с 7567,3 до 15134,6 рублей. Правда, получить прибавку пенсионеры смогут только в октябре, а рождённые в конце сентября — в ноябре.

Повышение происходит беззаявительно.

Также пересчитают пенсии тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе. Точного регламента, определяющего срок получения повышенной страховой пенсии здесь нет. Она может прийти и на третий, и на четвёртый месяц. Но сама прибавка начинает начисляться с сентября.

Перерасчёт пенсии проведут также людям, которые с 1 августа получили повышенную группу инвалидности. Если это произойдет с 1 сентября, первая выплата с учетом новой группы будет в октябре, а не в сентябре.

В некоторых регионах надбавки устанавливают местные власти, узнать о них можно в МФЦ.