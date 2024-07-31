Стало известно, когда на Олимпиаде в Париже выступит канонист из Касимова Захар Петров

Касимовский спортсмен Захар Петров выступает на Олимпиаде в Париже. Он участвует в гребля на байдарках и каноэ вместе с Алексеем Коровашковым, бронзовым призёром Олимпиады-2012.

На сайте «Sports» опубликовали расписание выступлений российский спортсменов. Петров и Коровашков участвуют в соревнованиях 6 августа (11:30 – предварительный раунд в каноэ-двойке на 500 м, 14:50 – четвертьфиналы) и 7 августа (12:40 – предварительный раунд в каноэ-одиночке на 1000 м, 15:40 – четвертьфиналы). Финалы состоятся 8 и 9 августа соответственно.

Захар Петров на Чемпионате Европы- 2024 взял серебро в каноэ-одиночке. В мае этого года он занял третье место в соревновании на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. В Парижской Олимпиаде будут сложности в борьбе за первенство: нашим гребцам не позволили плыть на своих лодка, и им придется использовать местный инвентарь. К тому же, Коровашков и Петров гребут с левой стороны , и вместе они еще не выступали.