Стало известно, какие законы вступают в силу с 1 июля

В своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле.

Комиссия от уплаты коммунальных платежей для многих весьма ощутима. Поэтому с 1 июля многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. По словам Вячеслава Володина, это позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан.

В силу вступает закон, который позволит вернуть переведённые мошенникам средства. Теперь банки должны не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам.

Также с 1 июля появятся новые меры поддержки отечественной промышленности, изменится порядок выплаты задолженности по кредитам, будет совершенствоваться общественный экологический контроль. Об этих и других изменениях — в карточках ниже.



