Стало известно, какие дороги отремонтируют в Касимовском районе

Администрация Касимовского района в официальной группе ВКонтакте рассказала, какие дороги местного значения прошли конкурсный отбор Минтранса региона.
Администрации поселений получают субсидии и скоро приступят к выполнению работ:
Крутоярское с/п:
— ремонт автомобильной дороги в пос. Крутоярский (старая застройка),
— ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная п. Крутоярский.
Торбаевское с/п:
-ремонт участка № 4 автомобильной дороги в с. Подлипки;
-ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной, с. Кольдюки.
Погостинское с/п:
— ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная с. Погост,
— ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная с. Погост.
Лашманское с/п:
— ремонт автомобильной дороги по пл. Горького п. Лашма,
— ремонт автомобильной дороги по ул. Новая Слобода п. Лашма,
— ремонт автомобильной дороги по ул. Школьной п. Лашма.
Первинское с/п:
-ремонт автомобильной дороги в с. Бетино.
Шостьинское с/п:
— ремонт участка автомобильной дороги в д. Сиверка по ул. Центральной.
Новодеревенское с/п:
— ремонт автомобильной дороги в д Новая Деревня.
Елатомское г/п:
— ремонт автомобильной дороги в р. п. Елатьма по ул. Полевая.
Дмитриевское с/п:
— ремонт автомобильной дороги в с. Дмитриево по ул. Октябрьская.
Токаревское с/п:
— ремонт участка автомобильной дороги в с. Токарёво
Ермоловское с/п:
-ремонт автомобильной дороги в д. Инкино.
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