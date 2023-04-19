Стало известно, какие дороги отремонтируют в Касимовском районе

Администрация Касимовского района в официальной группе ВКонтакте рассказала, какие дороги местного значения прошли конкурсный отбор Минтранса региона.

Администрации поселений получают субсидии и скоро приступят к выполнению работ:

Крутоярское с/п:

— ремонт автомобильной дороги в пос. Крутоярский (старая застройка),

— ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная п. Крутоярский.

Торбаевское с/п:

-ремонт участка № 4 автомобильной дороги в с. Подлипки;

-ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной, с. Кольдюки.

Погостинское с/п:

— ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная с. Погост,

— ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная с. Погост.

Лашманское с/п:

— ремонт автомобильной дороги по пл. Горького п. Лашма,

— ремонт автомобильной дороги по ул. Новая Слобода п. Лашма,

— ремонт автомобильной дороги по ул. Школьной п. Лашма.

Первинское с/п:

-ремонт автомобильной дороги в с. Бетино.

Шостьинское с/п:

— ремонт участка автомобильной дороги в д. Сиверка по ул. Центральной.

Новодеревенское с/п:

— ремонт автомобильной дороги в д Новая Деревня.

Елатомское г/п:

— ремонт автомобильной дороги в р. п. Елатьма по ул. Полевая.

Дмитриевское с/п:

— ремонт автомобильной дороги в с. Дмитриево по ул. Октябрьская.

Токаревское с/п:

— ремонт участка автомобильной дороги в с. Токарёво

Ермоловское с/п:

-ремонт автомобильной дороги в д. Инкино.