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Стало известно, как малый парад планет повлияет на жизнь людей

Алексей Самохин

Вечером 21 января произошло редкое астрономическое явление — малый парад планет, в ходе которого шесть планет выстроились в один ряд. Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно было наблюдать невооружённым глазом, а для изучения Урана и Нептуна потребовался телескоп. Как сообщила астролог Агата Звездная интернет-изданию «Подмосковье сегодня», это событие окажет влияние на жизнь на Земле и откроет людям новые возможности.

По словам астролога, в этот период люди становятся более чувствительными к своему эмоциональному и физическому состоянию. Малый парад планет — отличное время для внедрения здоровых привычек: правильного питания, занятий спортом или практик медитации. Звездная отметила, что многие в эти дни могут ощутить потребность больше заботиться о себе.

Астрономическое явление затронет и личную сферу жизни, продолжила эксперт. Оно способствует пересмотру отношений: укреплению связей с близкими людьми или избавлению от токсичного общения.

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«Это время может подтолкнуть к более глубоким откровениям. Желание большей эмоциональной близости станет важной темой для многих», — подчеркнула Звездная.

Для тех, кто ещё не нашёл свою вторую половинку, этот период может стать временем новых романтических знакомств. Астролог посоветовала открыться новым впечатлениям и возможностям.

Кроме того, малый парад планет создаёт благоприятные условия для профессиональных начинаний. Волна креативной энергии поможет справиться со старыми задачами и вдохновит на реализацию новых идей. По словам Звездной, звёзды благоволят инновациям и смелым шагам в этот период.

«Однако важно помнить, что с увеличением возможностей может вырасти и нагрузка. Не забывайте находить баланс и избегать переутомления», — заключила астролог.

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© Информационное агентство 7info

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