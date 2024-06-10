Понедельник, 10 июня, 2024

Стали известны подробности смертельной аварии с мотоциклом в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

Пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области сообщила подробности аварии, в которой погиб мотоциклист.

ДТП произошло 8 июня, примерно в 17:00 вблизи дома № 49 на Московском шоссе. За рулем автомобиля «Рено Аркана», который наехал на мотоцикл «Кавасаки», находился 42-летний рязанец. 50-летний мотоциклист погиб.

Также отмечается, что «Рено» задело автомобиль «ВАЗ 21144» под управлением 20-летнего местного жителя. О его судьбе не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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