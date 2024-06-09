Воскресенье, 9 июня, 2024

В Рязани сбили мотоциклиста насмерть

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ya62.ru/

В Рязани 8 июня произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом пишет YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Авария произошла в 17:04 на Московском шоссе у дома №47. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Момент столкновения попал на камеру.

На записи можно увидеть, как автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора и сбивает стартовавшего с перекрестка мотоциклиста, который выезжал с перекрестке. Мужчина отлетел на несколько метров в сторону.

Сообщается, что мужчину на карете скорой помощи доставили в больницу, но он не выжил. Новость о смерти появилась 9 июня. Отмечается, что тело погибшего направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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