В Рязани сбили мотоциклиста насмерть

В Рязани 8 июня произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом пишет YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

Авария произошла в 17:04 на Московском шоссе у дома №47. Столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Момент столкновения попал на камеру.

На записи можно увидеть, как автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора и сбивает стартовавшего с перекрестка мотоциклиста, который выезжал с перекрестке. Мужчина отлетел на несколько метров в сторону.

Сообщается, что мужчину на карете скорой помощи доставили в больницу, но он не выжил. Новость о смерти появилась 9 июня. Отмечается, что тело погибшего направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.