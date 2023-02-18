Стали известны подробности готовящегося теракта в Калужской области

Телеканалу «Звезда» стали известны подробности в деле о ликвидации двух исламистов, которые готовили теракт в Калужской области.

Ранее злоумышленников убили при задержании, так как они оказали вооруженное сопротивление.

Выяснилось, что террористы собирались взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Они проживали в частном доме, в котором силовики нашли лабораторию лаборатория с оборудованием для производства взрывчатки.

Также в распоряжении исламистов находилось самодельное взрывное устройство большой мощности, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.