Стали известны подробности готовящегося теракта в Калужской области

Телеканалу «Звезда» стали известны подробности в деле о ликвидации двух исламистов, которые готовили теракт в Калужской области.
Ранее злоумышленников убили при задержании, так как они оказали вооруженное сопротивление.
Выяснилось, что террористы собирались взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Они проживали в частном доме, в котором силовики нашли лабораторию лаборатория с оборудованием для производства взрывчатки.
Также в распоряжении исламистов находилось самодельное взрывное устройство большой мощности, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
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