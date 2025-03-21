Стали известны детали жизни модели Ковальчук, найденной с травмами в Дубае

Все больше деталей всплывает о 20-летней модели Марии Ковальчук, которую обнаружили на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника. Об этом пишет aif.ru.

Уроженка Украины, ранее известная своим участием в скандальных вечеринках и митингах, теперь стала объектом пристального внимания СМИ и пользователей соцсетей после шокирующих откровений о ее прошлом.

Чем занималась Мария Ковальчук

Мария родом из Херсона. Одна из пользовательниц соцсетей рассказала aif.ru, что училась с ней в одной школе. По ее словам, Ковальчук окончила 11 классов и была веселой и активной девушкой.

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После школы она активно публиковала посты в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также зарабатывала, предлагая интимные услуги.

На одном из сайтов 18+ нашли анкету Марии, из которой стало ясно, что она некоторое время жила в Барселоне. СМИ сообщают, что в этот период она предлагала интимные услуги независимо от пола и числа партнеров, а стоимость одного часа составляла 500 евро.

Примечательно, что в анкете был указан только русский язык, в то время как в соцсетях Ковальчук открыто выражала патриотическую позицию: публиковала фото с украинским флагом, писала громкие лозунги и подписи в поддержку Украины.

Также девушка вела аккаунты в различных соцсетях, включая те, которые менее популярны в странах СНГ. Контент она адаптировала в зависимости от уровня цензуры на каждой платформе.

Например, на одной из страниц Ковальчук опубликовала скриншот переписки со своим косметологом:

— Забыла, в хаосе полном. Простите, можно 20.09 повторить запись?

— Да, я так и поняла, — ответила косметолог, прикрепив фото, которое ей ранее отправила подруга Марии. На снимке Ковальчук, ее подруга и еще один мужчина запечатлены в откровенной позе без одежды.

Почему Ковальчук хотела переехать в Россию

Мария вела активный образ жизни, много путешествовала и легко заводила знакомства по всему миру. Она жила в Черногории, Барселоне, а также посещала Францию, Коста-Рику, Таиланд и ОАЭ. Под ее постами часто появлялись восторженные комментарии от мужчин на разных языках.

В 2023 году она задала подписчикам вопрос, можно ли поехать в Россию с украинским паспортом. Этот пост вызвал бурное обсуждение, учитывая ее публичную поддержку Украины. Многие советовали ей не ехать в РФ, но какое решение она приняла — неизвестно.

Попала ли Ковальчук в сексуальное рабство в ОАЭ?

В сети распространяются слухи, что Мария могла участвовать в закрытых вечеринках шейхов. Родственники эту информацию не подтверждают, но после случившегося мать девушки считает, что она могла стать жертвой сексуального рабства.

Ранее Ковальчук уже бывала в ОАЭ, но ее последняя поездка закончилась трагедией. По данным RT, в феврале 2025 года она отправилась в Дубай вместе с известной российской актрисой фильмов для взрослых Ангелиной Дорошенковой.

Последний раз Марию видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса. На следующий день она позвонила матери и рассказала, что все прошло хорошо. Она также упомянула, что встретила двух мужчин, связанных с модельным бизнесом, и планировала снова с ними увидеться.

На 11 марта у Ковальчук был запланирован вылет в Таиланд, но она не появилась на рейсе и перестала выходить на связь. За день до этого она выкладывала в соцсети провокационные сторис.

Через девять дней ее нашли в тяжелом состоянии. По данным СМИ, девушку жестоко избили, и она находилась без сознания.

Версия частного детектива

Частный детектив Оганес Бабаджанян в беседе с aif.ru отметил, что преступники часто заманивают девушек в ловушки, используя легенды о модельном бизнесе.

«Основная цель — завлечь жертву обещаниями красивой жизни и денег. Они создают фейковые страницы, используют поддельные фото и временные контакты, которые позже удаляют. Сначала идут лайки, затем ненавязчивый диалог, вопросы о финансовом положении. Опытные психологи выявляют слабые места девушки, создают иллюзию доверия. А после личной встречи подключаются манипуляции, шантаж и угрозы», — объяснил эксперт.

Состояние Марии Ковальчук

На 21 марта мать модели вылетела в Дубай, чтобы встретиться с дочерью.

Сама Мария находится в тяжелом состоянии: у нее переломы рук, ног и позвоночника, она может только шевелить губами.