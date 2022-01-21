Стали известны детали убийства семьи из пяти человек в Хакасии

В Хакасии перед судом предстанет 35-летний мужчина, вырезавший семью из пяти человек, пишет КП.

Инцидент произошел 5 августа в туристическом поселке Джирим. По версии следствия, злоумышленник убил мужа с женой, их 18-летнего сына, 8-летнюю внучку, а также брата-близнеца главы семейства.

Очевидцы, которые обнаружили тела, увидели на них жуткие следы от многочисленных ударов ножом. Выяснилось, что убийца – 36-летний Федор Панов, бывший зек, освободившийся полгода назад. Он сидел за убийство двух женщин.

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По предварительной версии, после расправы злоумышленник позвонил своей 30-летней возлюбленной и рассказал, что перерезал всю ее семью. Какое-то время они тайно встречались, но потом замужняя дама отказала мужчине. В итоге он напился и отправился мстить.

После совершенного зверства убийца сходил в баню, помылся, переоделся и отправился по своим делам. Его поймали жители поселка и попытались устроить самосуд, однако полицейские спасли мужчину. Он признал свою вину. Подсудимому грозит пожизненный срок.