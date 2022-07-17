Стали известны детали расстрела семьи из четырех человек в Новошахтинске

Сотрудники полиции задержали 36-летнего Дениса Машонского, которого подозревают в убийстве семьи из четырех человек в Новошахтинске, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла днем 15 июля в одном из домов микрорайона Новая Соколовка. По предварительной информации, злоумышленник расстрелял жертв.

Выяснилось, что мужчина неоднократно судим за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. По одной из версий, одна из жертв была пассией Машонского, который мог устроить расправу из ревности. Сообщается, что семья была крайне неблагополучной. Так, родственники собирали металл и хлам, а на вырученные деньги устраивали застолья.

Известно, что в этот день женщина в гости к сестре и ее мужу, с которым у Машонского случались конфликты. Вскоре к ним нагрянул злоумышленник с охотничьим ружьем 12 калибра. На месте погибли все взрослые.

Среди погибших оказался трехлетний малыш, еще одну девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок с израненной шеей сумел выжить.