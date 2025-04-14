Стала известно о смерти еще одного военного ВСУ в результате удара в Сумах

В результате удара по скоплению украинских военных во время церемонии награждения в Сумах погиб Владимир Жеребцов, служивший в ВСУ с 2008 года, пишет телеграм-канал « Военкоры русской весны ».

По предварительным данным, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее появилась информация о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы. При этом некролог о его смерти, который опубликовали на страницах Бердичевской районной администрации, потерли.

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Как сообщило Минобороны, ВС России накануне нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск».

Ведомство уточнило, что погибли более шестидесяти военнослужащих ВСУ.