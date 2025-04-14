Понедельник, 14 апреля, 2025
7.4 C
Рязань
Изображение от vecstock на Freepik
Новости мира

Стала известно о смерти еще одного военного ВСУ в результате удара в Сумах

powder

В результате удара по скоплению украинских военных во время церемонии награждения в Сумах погиб Владимир Жеребцов, служивший в ВСУ с 2008 года, пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».

По предварительным данным, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее появилась информация о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы. При этом некролог о его смерти, который опубликовали на страницах Бердичевской районной администрации, потерли.

Реклама

Как сообщило Минобороны, ВС России накануне нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск».

Ведомство уточнило, что погибли более шестидесяти военнослужащих ВСУ.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.