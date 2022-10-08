Стала известна реакция Путина на взрыв на Крымском мосту

Владимир Путин принял решение создать правительственную комиссию после пожара на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства уже получил доклады глав силовых ведомств, премьера Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина, а также МЧС и Минтранса.

«В ее состав (правительственной комиссии) войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», – отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что комиссия займется выяснением причин произошедшего и скорейшей ликвидацией последствий.

Рано утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате никто не пострадал.

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