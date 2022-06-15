Стала известна личность пенсионера, который изнасиловал избитую школьницу на Урале

Журналисты портала E1.RU узнали подробности вопиющего инцидента в Каменске-Уральском с участием пенсионера и 11-летней девочки.

Инцидент произошел 3 июня. Как стало известно, сначала школьницы наносили удары по разным частям тела жертвы, после чего заставили ее заняться сексом с пожилым мужчиной. Злоумышленницы сняли все на видео.

По словам местных жителей, 13-летняя зачинщица конфликта оказалась под влиянием соседа, пенсионера с уголовным прошлым по прозвищу Помидор. Его задержали.

Выяснилось, что 68-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртного и нахождение в пьяном виде в общественных местах. Также его привлекли к уголовной ответственности за причинение вреда средней тяжести здоровью человека и незаконную рубку леса.

По одной из женщин, Помидор изъясняется только на фене, потому что отсидел 27 лет. Другая собеседница пояснила, что мужчина любит смотреть на взрослых женщин и девушек «страшным взглядом».

Сообщается, что 11-летняя девочка согласилась на издевательства со стороны Помидора, поскольку он пригрозил, что ее вызовут в ПДН. По словам девочки, Помидор еще раньше совратил и 13-летнюю жертву.

Пока следователи и полицейские осторожно комментируют эти события, но обещают, что все факты, которые вскрылись в результате проверки, «обязательно получат правовую оценку».