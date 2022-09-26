Стала известна фраза, после которой стрелок открыл огонь в военкомате Усть-Илимска

Очевидец рассказал подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска в Иркутской области, пишет РБК.

Как стало известно, молодой человек пришел в учреждение, чтобы отдать документы. Вскоре военный комиссар привел всех в актовый зал, чтобы рассказать о ситуации в стране.

«Подскочил стрелок, подошел к нему, сказал: «Сейчас все поедем домой», и выстрелил в военкома», – уточнил свидетель нападения.

Инцидент произошел утром 26 сентября. Пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Злоумышленника удалось задержать.