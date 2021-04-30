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Пятница, 30 апреля, 2021
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Стал известен режим работы МФЦ в Рязанской области в майские праздники

Елена Лобанова
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Стало известно, как будут работать подразделения МФЦ в Рязанской области с 1 по 10 мая. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

С 1 по 3 мая подразделения работать не будут. С 4 по 7 мая центры начнут принимать посетителей с 08:00, а закончат в 15:00.

В субботу, 8 мая, МФЦ в Рязани будут работать с 09:00 до 15:00, а Рязанской области — с 09:00 до 12:00. 9 и 10 мая — нерабочие дни.

С 11 мая 2021 года все МФЦ возобновят свою работу в обычном режиме. 

Обслуживание заявителей осуществляется исключительно по предварительной записи. Записаться можно через официальный сайт МФЦ «моидокументы62.рф» и по телефону колл-центра (4912) 55-50-55.

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