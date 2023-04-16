Стая собак убила ребёнка в Оренбурге

Уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребёнка в результате нападения бездомных собак возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело рассматривается по признакам преступлений, предусмотренных статьями 293 и 238 Уголовного кодекса РФ, халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшими по неосторожности смерть человека.

16 апреля в Промышленном районе города Оренбурга стая бездомных собак напала на мальчика на улице Кольцевой около его дома. Ребёнок скончался от полученных повреждений.

Руководитель следственного управления СК России по Оренбургской области лично контролирует ход расследования происшествия.