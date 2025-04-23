Стадион «Локомотив» открылся в Рязани после реконструкции

В Рязани открылся стадион «Локомотив» после реконструкции освещения. Об этом сообщает администрация города.
С 23 апреля стадион открывает свои двери для посетителей. Работать спортивный объект будет с 09:00 до 20:00.
Управление физической культуры и массового спорта напоминает правила эксплуатации стадиона.
На стадионе можно:
· бегать по беговым дорожкам;
· заниматься на уличных тренажёрах.
Нельзя:
· свободно заходить на футбольное поле.
В целях безопасности на «Локомотиве» осуществляется пропускной режим через КПП охраны. Вход на стадион бесплатный.
На спортивный объект запрещен вход лиц моложе 18 лет, они посещают стадион с тренером или законным представителем.