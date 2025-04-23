Стадион «Локомотив» открылся в Рязани после реконструкции

В Рязани открылся стадион «Локомотив» после реконструкции освещения. Об этом сообщает администрация города.

С 23 апреля стадион открывает свои двери для посетителей. Работать спортивный объект будет с 09:00 до 20:00.

Управление физической культуры и массового спорта напоминает правила эксплуатации стадиона.

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На стадионе можно:

· бегать по беговым дорожкам;

· заниматься на уличных тренажёрах.

Нельзя:

· свободно заходить на футбольное поле.

В целях безопасности на «Локомотиве» осуществляется пропускной режим через КПП охраны. Вход на стадион бесплатный.

На спортивный объект запрещен вход лиц моложе 18 лет, они посещают стадион с тренером или законным представителем.