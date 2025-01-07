Стабильно, без улучшений: таролог дал прогноз на 2025 год для экономики России

В современном мире всё больше людей обращаются к необычным способам прогнозирования – от астрологии до гадания на картах Таро. Экономика России, находящаяся под влиянием глобальных событий и внутренних изменений, не стала исключением: её перспективы волнуют каждого, кто стремится заглянуть в будущее.

Но что, если попробовать взглянуть на экономические тенденции с другой стороны? Таро – древний инструмент символического анализа – может не только выявить глубинные настроения общества, но и предложить возможные сценарии развития событий. Портал Bankiros.ru пообщался с бизнес-тарологом и астрологом Борисом Заком, чтобы узнать, что ждёт российскую экономику в 2025 году. Какие ответы дали карты?

Общая экономическая ситуация в России в 2025 году

С начала 2025 года и вплоть до осени экономическая ситуация в России останется относительно стабильной. Хотя она не будет выглядеть особенно оптимистично, наметится небольшая тенденция к улучшению.

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Негативные действия со стороны других стран, направленные против России, в этот период не нанесут серьёзного ущерба экономике. Однако уже осенью 2025 года можно ожидать усиления санкционного давления, что станет ощутимым ударом для экономики.

Тем не менее, до дефолта или катастрофических событий санкции не доведут. Более того, Россия на протяжении всего года будет получать поддержку от дружественных стран-партнёров, которые не заинтересованы в крахе российской экономики.

БРИКС в 2025 году

Борис Зак отметил, что помощь Россия будет получать от отдельных государств, а не от объединений, таких как БРИКС.

В самом объединении БРИКС в 2025 году будут наблюдаться серьёзные разногласия между участниками. Ожидать развития этого союза или согласованных действий в указанном году не приходится.

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Ключевая ставка

С высокой вероятностью в первой трети 2025 года ключевая ставка будет повышена ещё на два процентных пункта. Однако это станет единственным повышением за год.

Начиная с середины 2025 года, прогнозируется снижение ставки. До конца года она останется либо на текущем уровне, либо снизится, но повышения уже не предвидится.

Кредиты

Согласно таро-прогнозу, снижение ключевой ставки будет недостаточным, чтобы сделать кредиты доступными как для физических лиц, так и для бизнеса.

В сегменте ипотечных и автокредитов правительство попытается оказать поддержку, однако меры окажутся малоэффективными и не окажут значительного влияния на рынок. Недвижимость и автомобили останутся недоступными для большей части населения.

Курс доллара

В первой трети 2025 года курс доллара будет оставаться на текущем уровне – около 100 рублей за единицу. Однако к середине года, с высокой вероятностью, он вырастет до 120 рублей за доллар.