Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не исключает возможность отправки войск на Украину, если переговоры по урегулированию конфликта не будут «добросовестными». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Вэнса, США готовы рассмотреть различные сценарии, включая военные, если дипломатические усилия не принесут результата. «Мы надеемся на конструктивный диалог, но должны быть готовы ко всему», — подчеркнул он.

Одновременно вице-президент предложил «перезагрузить» отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине. «Если стороны смогут прийти к взаимовыгодному решению, это откроет новые возможности для нормализации отношений между нашими странами», — отметил Вэнс.