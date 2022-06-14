Срок декрета предложили менять без потери в деньгах

Порядок денежных выплат в течение декретного отпуска могут сделать более гибким и вариативным. Женщина должна иметь право сократить или увеличить срок ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации от работодателя в полном объеме, считают в Общественной палате.
Соответствующую инициативу комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей направила в Государственную думу России.
Согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение строго оговоренного срока — полутора лет — из расчета 40% от средней зарплаты, рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. При этом выплата не может быть ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, на сегодняшний день он составляет 7667 рублей.
Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, считает Сергей Рыбальченко.
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