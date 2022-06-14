Срок декрета предложили менять без потери в деньгах

Порядок денежных выплат в течение декретного отпуска могут сделать более гибким и вариативным. Женщина должна иметь право сократить или увеличить срок ухода за ребенком с сохранением положенной компенсации от работодателя в полном объеме, считают в Общественной палате.

— Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%, — пояснил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко.

Соответствующую инициативу комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей направила в Государственную думу России.

Согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение строго оговоренного срока — полутора лет — из расчета 40% от средней зарплаты, рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. При этом выплата не может быть ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, на сегодняшний день он составляет 7667 рублей.

— Взять отпуск по уходу за ребенком можно и на три года, однако оплачиваются только первые 1,5 года. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому, — уточнила эксперт.

Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, считает Сергей Рыбальченко.

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