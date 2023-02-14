Сретение Господне: смысл и традиции православного праздника

Ежегодно 15 февраля православная церковь отмечает Сретение Господне — один из 12 главных праздников церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы.

Несколько лет назад символизм праздника во время проповеди объяснил Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Предлагаем вспомнить слова владыки.

Сегодня мы отмечаем праздник Сретения Господня, когда мы видим явленную в жизни преемственность, касающуюся не только земной жизни и какого-то определенного народа, но всей Вселенной, всей человеческой жизни, не только нынешнего века, но и грядущего.

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали описание праздничного события, о том, как праведный Симеон узрел и принял на свои руки Спасителя мира. Этот старец, будучи извещен в пророчестве, что останется на этой земле, пока не увидит Спасителя мира, продолжал жить и трудиться, уже изнемогая. Так вся его жизнь стала исполнением пророчества о том, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа.

И вот произошла встреча! Это – своего рода преемственность от Ветхого Завета к Завету Новому. Нередко мы путаемся, и у нас возникают вопросы, – а каким образом Ветхий Завет связан с Новым? У людей возникают разные представления… Для кого-то вообще вся вера, в том числе христианская – это заповеди Моисея. И люди ничего другого не знают, кроме как «не убий, не укради» и так далее. Хотя все это было еще в самом начале духовного пути человечества.

В одном из посланий апостол Павел называет Ветхий Завет «пестуном ко Христу». Что же означает это слово? Пестун в русском переводе означает буквально «детоводитель». Но для нас это понятие также ничего не говорит! О каком детоводителе идет речь, что это такое?..

Дело в том, что в древности существовала традиция, без знания которой и невозможно понять содержание образа, представленного нам апостолом Павлом. В прежние века существовал такой детоводитель, по-гречески называвшийся «педагог» (παιδαγωγός). Им был человек, который вел ученика, ребенка, в школу.

В нашем понимании педагог – это тот, кто несет знания, кто учит. А в то время речь шла о другом педагоге – том, который не учил, а лишь приводил ребенка к учителю. Учитель же назывался другим словом – «дидаскалос» (διδάσκαλος). Это мудрец, который наставлял, вразумлял и учил юношество. Вот в этом и заключается смысл, значение и соотношение Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет – это пестун, детоводитель, педагог. Он сам практически не учил, но вел человечество ко Христу. А заповеди, которые давались Богом через пророка Моисея, откровения, данные через пророков, лишь позволяли человечеству не впасть во мрак язычества.

И вот, Ветхий Завет как педагог подводил людей к Учителю – Христу, Который пришел, и научил нас уже всей мудрости, открытой нам в свете Божественного Откровения.

Сегодня мы вспоминаем и прославляем праздник Сретения Господня, когда два Завета встретились: Ветхий Завет в лице праведного Симеона и Новый – в лице Искупителя, Учителя и Спасителя Иисуса Христа. И мы молимся Господу, чтобы свет, открытый всем народам земле, и в сердце каждого из нас воссиял бы в полноте. И не только в нашем сердце, но и среди тех, с кем мы общаемся, в кругу тех, среди кого мы живем…