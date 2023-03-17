Пятница, 17 марта, 2023
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Среди гостей шоу «Кошечки и собачки» в Рязани разыграют путёвку в МамаЛагерь

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26 марта в рязанском МКЦ состоится уникальная детская шоу-программа ростовых кукол по мотивам известного мультфильма «Кошечки собачки».

Это новое интерактивное шоу с любимыми детскими героями известного мультфильма понравится всем без исключения. Организаторы яркого события не смогли оставить гостей без интересного конкурса. На концерте вы сможете выиграть путёвку в МамаЛагерь от лагеря «Звёздный».

Со сцены организаторы шоу-программы проведут розыгрыш и определят счастливого зрителя, которому подарят путёвку «мама + малыш» в лагерь на английскую смену!

Успейте приобрести билеты. Продажи доступны по ссылке.

Возрастное ограничение 0+

Среди гостей шоу «Кошечки и собачки» в Рязани разыграют путёвку в МамаЛагерь
Среди гостей шоу «Кошечки и собачки» в Рязани разыграют путёвку в МамаЛагерь

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