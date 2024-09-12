Спрос на рабочих в Рязанской области растёт вместе с зарплатами

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали динамику вакансий и зарплат для рабочих специалистов (синих воротничков).

Согласно данным hh.ru, в России количество вакансий в сфере «Рабочий персонал» за январь-май 2024 года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а в сфере «Производство, сервисное обслуживание» — на 24%. В Рязанской области вакансий для рабочих стало на 23% больше, а в производственной сфере — на 15%.

При этом ощущается острая нехватка соискателей. На одну вакансию для рабочих специалистов приходится всего 2,4 резюме (в прошлом году — 3,3 резюме), а для производственной сферы — 2,9 резюме (год назад — 3,4). В Рязанской области конкуренция еще выше — всего 1,6 резюме на вакансию.

«Оптимальная ситуация на рынке труда — это когда на одну вакансию приходится от 4 до 7,9 резюме. Если этот показатель ниже, это указывает на нехватку кадров, что мы и наблюдаем сегодня среди квалифицированных рабочих специалистов. Из-за роста конкуренции за таких работников зарплаты также увеличиваются. Если год назад в России средняя зарплата для “рабочего персонала” составляла 54,2 тыс. руб., а в сфере “производство и сервис” — 55,5 тыс. руб., то в первой половине 2024 года эти показатели выросли до 77,3 тыс. руб. и 76,4 тыс. руб. соответственно», — отмечает Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru.

В Рязанской области медианная зарплата для рабочих специалистов в августе 2024 года составила 97,7 тыс. руб.

Интересно, что 51% опрошенных из Рязанской области хотели бы, чтобы их дети освоили рабочие специальности. Мужчины и женщины разделяют это мнение одинаково. Такая популярность связана с тем, что навыки квалифицированных рабочих сегодня считаются перспективными.

Большинство работников Рязанской области (61%) уверены, что для квалифицированного рабочего реально построить карьеру и занять более высокую должность. Молодежь от 18 до 24 лет выражает такую уверенность чаще всего (69%), в то время как среди работников старше 45 лет так думает только 54%.