Спрос на карты «Мир» в Рязанской области вырос в 2,5 раза

В первом полугодии 2022 года жители Рязанской области оформили в ВТБ около 12 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года примерно в 2,5 раза. При этом каждую четвертую карту клиенты банка в области открыли в цифровом виде.

Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится в личном кабинете клиента моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года пользователи в Рязанской области стали интересоваться виртуальными картами национальной платежной системы в текущем году в 23 раза чаще.

Также серьезно увеличился и оборот операций по картам «Мир» – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. Всего за полгода держатели данных инструментов ВТБ из числа жителей Рязанской области потратили 1,6 млрд рублей. Суммарный оборот по картам «Мир» в 2,2 раза больше, чем за январь-июнь 2021 года.

По данным аналитиков ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Рязанской области с начала года выросла с 25% до 37%. Остальные операции приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт в регионе увеличилась с 37% в январе до 93% в июне.