Четверг, 25 августа, 2022
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Спрос на карты «Мир» в Рязанской области вырос в 2,5 раза

В первом полугодии 2022 года жители Рязанской области оформили в ВТБ около 12 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года примерно в 2,5 раза. При этом каждую четвертую карту клиенты банка в области открыли в цифровом виде.

Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится в личном кабинете клиента моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года пользователи в Рязанской области стали интересоваться виртуальными картами национальной платежной системы в текущем году в 23 раза чаще.

Также серьезно увеличился и оборот операций по картам «Мир» – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок. Всего за полгода держатели данных инструментов ВТБ из числа жителей Рязанской области потратили 1,6 млрд рублей. Суммарный оборот по картам «Мир» в 2,2 раза больше, чем за январь-июнь 2021 года.

По данным аналитиков ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Рязанской области с начала года выросла с 25% до 37%. Остальные операции приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт в регионе увеличилась с 37% в январе до 93% в июне.

– Жители Рязанской области стали значительно чаще выбирать карты «Мир» для постоянного использования. Основная причина – в надежности российской платежной системы, она не может исчезнуть с нашего рынка. Акцент клиенты ВТБ в регионе делают на цифровые инструменты – с их помощью можно привычно совершать покупки, пользуясь смартфоном, а наличные носить не нужно. Выпущенную карту достаточно добавить в один из pay-сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. Дополнительно спрос создают пользователи интернет-магазинов – цифровыми картами просто оплачивать товары онлайн», – отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

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