Вторник, 8 октября, 2024

Спокойно в доме и во дворе. В жилых комплексах «Зелёного сада» работает охрана

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено пресс-службой "Зеленого сада"

Большой многоквартирный дом — это большая ответственность. В первую очередь — за жизнь, здоровье и спокойствие жильцов. Именно поэтому в каждом ЖК «Зелёного сада» предусмотрена служба охраны.

Отличный пример — жилой комплекс «Еврокласс», где каждый месяц предотвращают и пресекают различные нарушения общественного порядка. Самые типичные из них: распитие спиртных напитков на детской площадке, порча общего имущества, заезд автомобилей на тротуары и зелёные зоны. В критической ситуации вызываются служба быстрого реагирования и полиция. В первую очередь это касается драк и пьяных дебошей.

Особое внимание сотрудники охраны уделяют безопасности детей. Если несовершеннолетние в позднее время гуляют одни, вызывают их родителей. В то же время с подростками, которые пытаются повредить шлагбаум или испортить игровое оборудование, проводят профилактические беседы.

Строгое соблюдение закона на территории «Еврокласса» и других ЖК «Зелёного сада» даёт жильцам чувство защищённости. Хотите жить в доме с надёжной охраной? Звоните: 8 (4912) 77-77-77.

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