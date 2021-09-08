Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Доктор медицинских наук, специалист в области психиатрии Татьяна Клименко в интервью «Известиям» рассказала, что проблема психических отклонений среди убийц-педофилов постоянно всплывает в контексте трагедий, подобных кузбасскому двойному убийству.
По ее словам, в данный момент в российском законодательстве лечение в связи с педофильскими наклонностями получают только признанные невменяемыми преступники. Речь идет о препаратах, которые подавляют сексуальное влечение.
При этом Клименко подчеркнула, что склонность к педофилии сохраняется вне зависимости от того, как долго человек отбывал наказание. Специалист считает, что после освобождения такие люди должны находиться под диспансерным наблюдением и получать соответствующие препараты.
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