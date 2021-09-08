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Среда, 8 сентября, 2021
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Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Елена Лобанова
Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

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Доктор медицинских наук, специалист в области психиатрии Татьяна Клименко в интервью «Известиям» рассказала, что проблема психических отклонений среди убийц-педофилов постоянно всплывает в контексте трагедий, подобных кузбасскому двойному убийству.

По ее словам, в данный момент в российском законодательстве лечение в связи с педофильскими наклонностями получают только признанные невменяемыми преступники. Речь идет о препаратах, которые подавляют сексуальное влечение.

— Если педофил был признан вменяемым, как Пестерников (подозреваемый в двойном убийстве девочек в Кузбассе — Ред.), его помещают в колонию, где принудительное лечение не проводится. И после освобождения примерно половина таких преступников совершает преступления повторно, — сообщила психиатр.

При этом Клименко подчеркнула, что склонность к педофилии сохраняется вне зависимости от того, как долго человек отбывал наказание. Специалист считает, что после освобождения такие люди должны находиться под диспансерным наблюдением и получать соответствующие препараты.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Рядом с чудовищем: в Кузбассе педофилом убиты двое детей.

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