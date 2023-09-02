Спасшая младенца стюардесса «Аэрофлота» описала поступок одной фразой

Стюардесса компании «Аэрофлот» Людмила Лелюк рассказала РИА Новости подробности спасения младенца на борту самолета.

Инцидент произошел 29 августа во время рейса Москва — Сочи. Тогда экипаж спас жизнь пассажиру, которому было всего 13 дней.

Младенец внезапно перестал дышать, у него появились признаки асфиксии. Лелюк взяла его на руки и стала проводить сердечно-легочную реанимацию двумя пальцами.

«Это очень сложно и страшно, но нас обучают этому, и мы всегда готовы», — отметила стюардесса.

Дыхание ребенка восстановилось после десяти нажатий в области сердца. До конца полета женщина сидела рядом с младенцем и держала у его лица кислородную маску, опасаясь новых приступов асфиксии. Все закончилось благополучно, и ребенок остался жив.

За спасение младенца бортпроводников наградили премией и почетными знаками.