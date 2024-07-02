Вторник, 2 июля, 2024

Спасатели вытащили из полости стены ужа

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/salusryazgmu62

К спасателям отряда МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева поступила заявка о том, что в дом заползла змея. О спасении пресмыкающегося рассказали спасатели в своей группе во «ВКонтакте».

Оказалось, уж попал в полость стены. Спасатели болгаркой демонтировали часть стенки и достали животное.

Змея выпустили обратно в ее привычное место обитания, подальше от людских жилищ.

Спасатели напоминают, что при обнаружении диких животных в своем доме не нужно справляться с ситуацией самостоятельно! Нужно звонить в 112, 101.

Спасатели вытащили из полости стены ужа
Спасатели вытащили из полости стены ужа

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Прогноз магнитных бурь на июль 2024

В Рязанском районе появится новый туристический комплекс

Сколько продлится аномальная жара в Рязанской области, сообщили в МЧС

Из-за поломки электрички парализовало движение поездов «Москва-Рязань»

Ревнивый муж поджёг жену на Урале, женщина умерла

Итоги бизнес-миссии в Казахстан: переговоры, презентации, встречи

Бастрыкин заинтересовался судьбой таганрогского троллейбуса

Водолазы рассказали о поисках без вести пропавшей в Рязани Татьяны Шабаевой

Стало известно, куда сбегут украинские лидеры после победы России

Сотрудники МЧС в Питере ликвидируют последствия урагана

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигрантов на девушку в Москве

Названы три истинные причины внезапного «миролюбия» Зеленского

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Прогноз магнитных бурь на июль 2024

Новости мира
Часто незаметные для глаз, магнитные бури могут существенно повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями

В Рязанском районе появится новый туристический комплекс

Новости Рязани
Его достроят уже в октябре.

Сколько продлится аномальная жара в Рязанской области, сообщили в МЧС

Новости Рязани
По данным ведомства, аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов сохранится минимум до 5 июля.

Из-за поломки электрички парализовало движение поездов «Москва-Рязань»

Новости Рязани
Несколько поездов прибыли в пункт назначения со значительным отставанием от графика.

Ревнивый муж поджёг жену на Урале, женщина умерла

Новости мира
Кристина получила ожоги 80% тела, женщину доставили в реанимацию, но врачи оказались бессильны — 1 июля пациентка скончалась.