Спасатели вытащили из полости стены ужа

К спасателям отряда МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева поступила заявка о том, что в дом заползла змея. О спасении пресмыкающегося рассказали спасатели в своей группе во «ВКонтакте».

Оказалось, уж попал в полость стены. Спасатели болгаркой демонтировали часть стенки и достали животное.

Змея выпустили обратно в ее привычное место обитания, подальше от людских жилищ.

Спасатели напоминают, что при обнаружении диких животных в своем доме не нужно справляться с ситуацией самостоятельно! Нужно звонить в 112, 101.