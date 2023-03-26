Воскресенье, 26 марта, 2023
Татьяна Проводина

Спасатели эвакуировали женщину с травмой ноги из отрезанного половодьем села в Рязанской области

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС России по Рязанской области

В воскресенье, 26 марта, из отрезанного паводком села Заокское сотрудники МЧС эвакуировали женщину, получившую травму ноги.

Жительница населённого пункта в Рязанском районе обратилась с просьбой о помощи. После осмотра дежурный фельдшер рекомендовал госпитализацию.

Для эвакуации пострадавшей задействовали плавающий транспортёр ПТС-М. Он перевёз женщину и родственников, которые её сопровождали, через подтопленный участок дороги. Там их ждала машина скорой помощи.

Спасатели эвакуировали женщину с травмой ноги из отрезанного половодьем села в Рязанской области
Спасатели эвакуировали женщину с травмой ноги из отрезанного половодьем села в Рязанской области

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