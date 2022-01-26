Спасатель Руденко рассказала, когда найдут тело утонувшей на Крещение

Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины смогут найти только весной после схода льда, предположила в беседе с Лайфом спасатель Светлана Руденко.

Трагедия произошла в Ленинградской области. В Сети появилось видео, на котором видно, как 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь и на поверхности больше не появилась. Свидетелями драмы стали дети и близкие погибшей. Предположительно, ее сразу же унесло сильным течением.

Спасатель уточнила, что именно этот фактор усложняет работу водолазов МЧС. Для поисков тела задействована спецтехника, однако до сих пор никому не известно, насколько далеко унесло труп.

«Ее могло далеко унести, а мог остановить снежный торос. Если речка прямая — ее унесло», — уточнила Руденко.

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Специалист считает удачей тот факт, что водолазы смогут найти тело женщины раньше весны.