Спасаемся от жары методами кабанов Окского заповедника

Столбик термометра в июле больше +30 градусов, и это еще не предел. Если в такую жару вы чувствуете, что у вас нет сил, то у вас есть нечто общее с кабанами. О том, как животные переносят экстремальную жару, рассказали в Окском заповеднике.

«Люди в жару потеют, и испаряющаяся влага охлаждает тело. Но кабаны не могут позволить себе такую роскошь – у них практически нет потовых желез. При этом, что удивительно, кабаны, по сути, животные южные. Ареал их обитания захватывает весьма жаркие страны, такие как Индия, Израиль, Греция, Испания и прочие. Поэтому кабана можно считать настоящим специалистом по поведенческим адаптациям для переживания высоких температур», — поясняет старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Чтобы хорошо чувствовать себя в жару, кабаны руководствуются несколькими правилами.

Во-первых, животные держатся как можно ближе к воде, а лучше не отходить от нее совсем. Здесь можно плавать, кормиться растениями, беспозвоночными, лягушками и рыбой. Стоять в воде по брюхо или просто лежать, выставив только пятак для дыхания. Но если у вас нет пятака, можно провести время на пляже или включить прохладный душ.

Во-вторых, если вам нужно уйти на время от воды, прежде не забудьте хорошенько вымазаться в грязи. Грязь на теле высыхает дольше, чем просто вода. Если адаптировать этот прием к человеческому образу жизни, то на жаре можно смочить водой головной убор.

Пейте побольше воды. Кабанам приходится прокладывать свой маршрут, чтобы иметь возможность периодически пить и купаться.

Следующее правило: для активности выбирать самое прохладное время. Кабаны в жару переходят на сумеречный или даже ночной образ жизни. Весь день они проводят, лежа в каком-нибудь болоте, а когда повеет прохладой, они уже не прочь куда-нибудь пройтись по росистой траве.

«В жарких странах самое тяжелое время для кабанов – это лето. Но тем не менее эти звери отлично справляются с жарой. А если уж кабаны могут победить жару, то мы-то, люди, тем более. Даром, что в конце недели обещают уже +35», — уверена Надежда Панкова.