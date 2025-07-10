Спасаемся от жары методами кабанов Окского заповедника

Столбик термометра в июле больше +30 градусов, и это еще не предел. Если в такую жару вы чувствуете, что у вас нет сил, то у вас есть нечто общее с кабанами. О том, как животные переносят экстремальную жару, рассказали в Окском заповеднике.
Чтобы хорошо чувствовать себя в жару, кабаны руководствуются несколькими правилами.
Во-первых, животные держатся как можно ближе к воде, а лучше не отходить от нее совсем. Здесь можно плавать, кормиться растениями, беспозвоночными, лягушками и рыбой. Стоять в воде по брюхо или просто лежать, выставив только пятак для дыхания. Но если у вас нет пятака, можно провести время на пляже или включить прохладный душ.
Во-вторых, если вам нужно уйти на время от воды, прежде не забудьте хорошенько вымазаться в грязи. Грязь на теле высыхает дольше, чем просто вода. Если адаптировать этот прием к человеческому образу жизни, то на жаре можно смочить водой головной убор.
Пейте побольше воды. Кабанам приходится прокладывать свой маршрут, чтобы иметь возможность периодически пить и купаться.
Следующее правило: для активности выбирать самое прохладное время. Кабаны в жару переходят на сумеречный или даже ночной образ жизни. Весь день они проводят, лежа в каком-нибудь болоте, а когда повеет прохладой, они уже не прочь куда-нибудь пройтись по росистой траве.
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