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Четверг, 29 июля, 2021
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Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян

Елена Лобанова
Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян
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С 15 июля проект «Мошеловка», запущенный ОНФ «За права заёмщиков», стал фиксировать волну обращений из-за спам-звонков различного рода «помощников» ― юридических и посреднических фирм ― поступающих гражданам после общения с госорганами и учреждениями, рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Среди ведомств и госучреждений, куда звонили граждане, упоминаются ПФР, портал «Госуслуг», Минфин, Банк России, больницы.

Специалист подчеркнула, что к концу июля число жалоб выросло почти до 700 ― это порядка 10% от общего числа всех содержательных обращений (всего с момента запуска проекта в мае 2021-го количество таких сообщений о мошенничествах на ресурсе достигло 6 тыс.).

На участившиеся жалобы россиян, которые касаются рекламных звонков юридических и посреднических фирм после обращений граждан на горячие линии государственных органов, первыми обратили внимание в DeviceLock, которая специализируется на борьбе с утечками данных. По предположениям опрошенных «Известиями» экспертов, спамеры пользуются данным, утекшими через недобросовестных сотрудников госорганов.

В 2017 году аналогичные жалобы поступали от граждан, звонящих в экстренную службу по номеру «112». Граждане сообщали, что раньше сотрудников ГИБДД на место ДТП приезжали автоюристы, которых никто из участников аварии не вызывал.Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Услуга за услугой: спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян.

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