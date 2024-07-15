Понедельник, 15 июля, 2024

Сотрудники «Зелёного сада» соревновались в метании ножа и топора

Автор: Kate

Опубликовано

Корпоративное спортивное мероприятие прошло в минувшие выходные на лучно-арбалетном стрельбище в лесопарке. Инструктаж и мастер-класс для сотрудников «Зелёного сада» провели профессиональные спортсмены из клуба «Пересвет». После этого состоялись тренировка и непосредственные соревнования.

Все сотрудники компания получили отличное настроение и массу положительных эмоций. А победители — ещё и сертификаты на 15 000, 10 000 и 5000 рублей за первое, второе и третье место соответственно.

На этом летние спортивные мероприятия «Зелёного сада» не заканчиваются. Впереди — большие соревнования по сапбордингу на Борковском карьере с очень солидными призовыми!

Хотите принимать участие в спортивных и других праздниках компании? Приходите работать «Зелёный сад»! Все подробности по ссылке.

Сотрудники «Зелёного сада» соревновались в метании ножа и топора
Сотрудники «Зелёного сада» соревновались в метании ножа и топора
Сотрудники «Зелёного сада» соревновались в метании ножа и топора
Сотрудники «Зелёного сада» соревновались в метании ножа и топора

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