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Пятница, 18 марта, 2022

Сотрудники Росгвардии задержали в Новомичуринске выходца из Кыргызстана, находящегося в федеральном розыске

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Сотрудники Росгвардии задержали в Новомичуринске выходца из Кыргызстана, находящегося в федеральном розыске

7info7

В Новомичуринске сотрудники регионального Управления Росгвардии выявили мужчину, объявленного Республикой Кыргызстан в федеральный розыск

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Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы, обратили внимание на гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что мужчина с 1992 года числится в федеральном розыске за Республикой Кыргызстан по подозрению в совершении кражи.

Задержанный, житель Пронского района 1974 года рождения, передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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