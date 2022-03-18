Сотрудники Росгвардии задержали в Новомичуринске выходца из Кыргызстана, находящегося в федеральном розыске

В Новомичуринске сотрудники регионального Управления Росгвардии выявили мужчину, объявленного Республикой Кыргызстан в федеральный розыск
Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы, обратили внимание на гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что мужчина с 1992 года числится в федеральном розыске за Республикой Кыргызстан по подозрению в совершении кражи.
Задержанный, житель Пронского района 1974 года рождения, передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.