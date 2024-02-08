Четверг, 8 февраля, 2024
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Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»

7info
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Девять детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из Рязанской и Херсонской областей получат подарки от работников Рязанской нефтеперерабатывающей компании в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».

Велосипеды, синтезаторы, сапборды, наборы для рисования, большие конструкторы «Лего», кибермодель мини-робота, набор юного боксера, компас, графический планшет, батут — эти и другие детские мечты будут воплощены в реальность.

Кроме подарков, детей пригласят на экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» в Москве.

«Каждый подарок — это заветная мечта ребенка. Мы с большим удовольствием участвуем в акции, где каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. Всем доставим долгожданные подарки, а также пригласим детей на экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ „Патриот“ в Москве, где они смогут познакомиться с различными образцами военной техники, побывают в настоящей партизанской деревне, а также поупражняются на боевых тренажерах-симуляторах», — рассказала лаборант химического анализа цеха № 10 АО «РНПК» Дарина Сюнчалиева.

Акция «Ёлка желаний» проходит по всей России.

РНПК в Рязанской области ведет политику социальной ответственности бизнеса. Предприятие помогает учреждениям образования, медицины, культуры.

В зоне ответственности — поселок Турлатово Рязанского района, Окский природный биосферный заповедник. Нефтяники сотрудничают со школой-интернатом имени Ф. М. Полетаева, помогают ветеранам.

Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»

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