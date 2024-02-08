Сотрудники РНПК исполнят мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Девять детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из Рязанской и Херсонской областей получат подарки от работников Рязанской нефтеперерабатывающей компании в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний».
Велосипеды, синтезаторы, сапборды, наборы для рисования, большие конструкторы «Лего», кибермодель мини-робота, набор юного боксера, компас, графический планшет, батут — эти и другие детские мечты будут воплощены в реальность.
Кроме подарков, детей пригласят на экскурсию в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» в Москве.
Акция «Ёлка желаний» проходит по всей России.
РНПК в Рязанской области ведет политику социальной ответственности бизнеса. Предприятие помогает учреждениям образования, медицины, культуры.
В зоне ответственности — поселок Турлатово Рязанского района, Окский природный биосферный заповедник. Нефтяники сотрудничают со школой-интернатом имени Ф. М. Полетаева, помогают ветеранам.