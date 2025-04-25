Сотрудники РНПК и студенты написали «Диктант Победы» в Рязани

В преддверии юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав НК «Роснефть») провела просветительско-патриотическую акцию «Диктант Победы». В ней приняли участие сотрудники предприятия, а также студенты профильных направлений Рязанского государственного радиотехнического университета и Рязанского колледжа электроники.

Для диктанта было выбрано стихотворение «Станция Тумская» — произведение русского поэта и прозаика Евгения Маркина, уроженца Рязанской области. В стихотворении описаны воспоминания мальчика, который в 1945 году вместе с местными жителями встречал поезда с фронтовиками, возвращавшимися с Победой. Основная тема — размышления о войне и мире, о судьбах людей и предназначении человека. Перед написанием диктанта участники прослушали чтение стихотворения, а затем написали его отрывок. Акцию провёл публицист, краевед и рязанский журналист Николай Мальцев.

Евгений Маркин родился в 1938 году в деревне Клетино Касимовского района Рязанской области. Он принадлежит к поколению поэтов-шестидесятников. Его самые известные стихи посвящены родине и красоте Мещерского края. В своих произведениях он описывал труд и быт сельчан, создавал яркие образы земляков и воспевал любовь. Многие его стихотворения посвящены тяжёлому военному и послевоенному времени. Поэзия Маркина переведена на двенадцать иностранных языков и на шесть языков народов СССР. Несколько лирических и проникновенных произведений положены на музыку московскими и рязанскими композиторами.

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В 2025 году Рязанская НПК активно участвует в праздновании юбилея Победы, организуя серию мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание духовных и патриотических ценностей у молодёжи.

Сотрудники предприятия уже провели три субботника, посвящённых благоустройству памятных мест героям Великой Отечественной войны. Первый прошёл на территории мемориала в посёлке Никуличи, установленного в честь сельчан — участников войны. Второй — на улице, названной в честь Героя Советского Союза и Национального Героя Италии, уроженца Рязанской области Фёдора Полетаева. Третий субботник состоялся у памятника лётчикам, погибшим в конце 1941 года в неравном бою с противником. Изначально они были захоронены на месте будущего нефтезавода. Хотя памятник не включён в официальный перечень воинских захоронений, Рязанская НПК взяла шефство над этим местом.

В Рязанском колледже электроники нефтепереработчики провели урок мужества, в рамках которого состоялся дискуссионный клуб со студентами по фильму «Дорога домой». В мероприятии приняли участие более 100 человек — студенты, преподаватели колледжа и члены движения «Движение первых».

Также, в Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) прошёл урок патриотического воспитания «Связь поколений». По просьбе заводчан перед студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны, бывший сотрудник Рязанского нефтеперерабатывающего завода Михаил Зайцев. Он рассказал о строительстве завода в послевоенные годы, которым занимались бывшие фронтовики.

Кроме того, молодые специалисты завода поздравят ветеранов войны лично, вручат им подарки от коллектива и пригласят на праздничный концерт, который состоится 5 мая.

По традиции, накануне 9 Мая на различных площадках завода будут подняты флаги Победы — в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо над головой.