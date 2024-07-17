Среда, 17 июля, 2024

Сотрудники ПВЗ книжного холдинга «Лабиринт» в Рязани пожаловались на задержку зарплаты

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

В Рязани сотрудники пунктов выдачи заказов книжного холдинга «Лабиринт» жалуются на задержку зарплат и отсутствие выплат по увольнению. Информация об этом появилась в Telegram-канале BRIEF по ссылкой на Ведомости.

Работники сообщают, что проблема началась с конца 2023 года. Выплаты могут задержать как на две недели, так и на четыре месяца, в полном объёме или какую-либо их часть. Причины задержек руководство холдинга не объясняет. Если кто-то не согласен с текущими условиями, сотрудникам предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме Рязани, с проблемой столкнулись сотрудники ПВЗ из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова. Свое обращение они разместили на портале «Онлайнинспекция. рф».

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