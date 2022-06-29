Сотрудники ППС предотвратили тяжкое преступление в Рязани

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции предотвратили тяжкое преступление. Трагедией могла закончиться семейная ссора.

Подробности случившегося сообщает управление МВД по Рязанской области.

55-летняя жительница города заявила полицейским, что в её квартире на улице Энгельса нетрезвый сын угрожает убийством и проявляет агрессию.

На место сразу выехал наряд Отдельного батальона ППС УМВД по Рязанской области. Патрульные вмешались в конфликт и восстановили правопорядок. 31-летнего нарушителя порядка доставили в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно сообщается, что рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и угрожал ей убийством ножом. Женщина, испугавшись, обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье об угрозе убийством. Санкция предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.