Сотрудники МЧС провели учения в Академии единоборств в Рязани

В четверг, 2 марта, в Академии единоборств в Рязани прошло пожарно-тактическое учение. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По легенде учений, пожар случился на втором этаже здания. После срабатывания сигнализации, сотрудники эвакуировались, но несколько человек остались внутри.

Учебному пожару был присвоен повышенный номер сложности, на место прибыли 13 единиц спецтехники, 60 сотрудников ведомства.

Отработано несколько вводных. После спасения восьми условных пострадавших и их передачи сотрудникам скорой, поступило сообщение о нахождении четверых пожарных в задымлённой части здания. На их поиски отправили людей.

Также отрабатывались действия при поломке насоса одной из пожарных машин.

По словам замначальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковника внутренней службы Дмитрия Юдина, все цели учений достигнуты.