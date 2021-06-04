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Пятница, 4 июня, 2021
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Сотрудники ГИБДД анонсировали рейд «Мотоцикл» в Рязанской области

Елена Лобанова
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В пятницу, 4 июня, сотрудники госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейд «Мотоцикл». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Мероприятие направлено на пресечение нарушений со стороны водителей мотоциклов. Они всегда должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростные ограничения, соблюдать требования по регистрации транспорта, своевременно обслуживать мотоцикл, передвигаться с ближним светом фар и ездить за рулем трезвыми. 

Мероприятия «Мотоцикл» проводятся с целью усиления контроля за эксплуатацией мотоциклов, а также для предотвращения аварийности с участием водителей мототехники.

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