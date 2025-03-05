Сотрудник МЧС по Рязанской области обвиняется в получении взятки

Сотрудник МЧС 38 лет обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По версии следствия, государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Рязанской области в мае 2024 года получил от 41-летнего рязанца взятку за положительные результаты сдачи практической части экзамена на право управления маломерными судами. На самом деле экзамен не сдавался. Данные о сдаче подозреваемый внес в автоматизированную информационную систему «ГИМС МЧС России».

Возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.