Сотрудник исправительного учреждения обвиняется в доставке продуктов за взятку

Бывший сотрудник одного из исправительных учреждений Рязанской области обвиняется в получении взятки за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщает СК России по области.

Следствием установлено, что в период с февраля по август 2022 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения, расположенного на территории Скопинского района, получил от одного из осужденных взятку за совершение незаконных действий. Получив денежные средства, сотрудник исправительной колонии, используя свои служебные полномочия, осуществил пронос на режимную территорию продуктов питания, запрещенных для осужденных.

Возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.