Четверг, 12 января, 2023
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Сотрудницу белгородского колледжа наказали за давление на студента из-за СВО

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Изображение от pressfoto на Freepik

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе в индустриальном колледже вынесли дисциплинарное взыскание за нарушение профессиональной этики за неприятный разговор со студентом, написал «Фонарь».

Это стало результатом служебного расследования в учебном заведении.

Инцидент произошел в ноябре. Тогда 18-летний Вадим Бурлаков устроил на Соборной площади одиночный пикет в поддержку Украины. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Вскоре после этого сотрудница колледжа обсудила с ним случившееся. Молодой человек записал беседу на аудио и направил файл в горсовет, который также получило Минобразования региона. Парень утверждал, что ему угрожали.

Юноше также порекомендовали обратиться в службу медиации, которую создали в индустриальном колледже для решения подобных проблем.

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