Соседка семьи погибшего на Украине рязанца, мать которого боится не получить похоронные выплаты, рассказала о взаимоотношениях его родителей

Соседка семьи погибшего на Украине рязанца Александра Савелова рассказала 7info о взаимоотношениях его родителей. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мать бойца боится не получить положенные ей от государства выплаты из-за внезапно объявившегося бывшего мужа, который якобы не принимал участие в воспитании сына и не платил алименты.

Женщина рассказала, что у экс-супругов затяжной конфликт. При этом мужчина исправно платил алименты и даже отдал бывшей жене один из двух домов, которые построил сам. Правда, женщина осталась недовольна, по словам соседки, и начала судиться с ним. Уточняется, что у бывших супругов есть ещё один совместный ребёнок.

– Отец всегда был в жизни детей, в любой ситуации, какой бы сложной она ни была, даже несмотря на то, что родители развелись. Подарки, деньги, еда – всё это было с его стороны, но не всегда доходило до детей, все также из-за матери, – делится наблюдениями соседка.

Женщина также рассказала, почему отец мог не попасть на похороны сына:

– После получения похоронки она (мать погибшего) не сказала отцу, что будет панихида. Он же узнал об этом почти спустя неделю и вообще от малознакомых людей, – сообщила женщина.

По словам соседки, мужчина регулярно приезжает на могилу к сыну и привозит венки, правда, их постоянно выбрасывают.

Фото telegram-канал Mash