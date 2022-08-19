Соседка семьи погибшего на Украине рязанца, мать которого боится не получить похоронные выплаты, рассказала о взаимоотношениях его родителей

Соседка семьи погибшего на Украине рязанца Александра Савелова рассказала 7info о взаимоотношениях его родителей. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мать бойца боится не получить положенные ей от государства выплаты из-за внезапно объявившегося бывшего мужа, который якобы не принимал участие в воспитании сына и не платил алименты.
Женщина рассказала, что у экс-супругов затяжной конфликт. При этом мужчина исправно платил алименты и даже отдал бывшей жене один из двух домов, которые построил сам. Правда, женщина осталась недовольна, по словам соседки, и начала судиться с ним. Уточняется, что у бывших супругов есть ещё один совместный ребёнок.
Женщина также рассказала, почему отец мог не попасть на похороны сына:
По словам соседки, мужчина регулярно приезжает на могилу к сыну и привозит венки, правда, их постоянно выбрасывают.
Фото telegram-канал Mash