Мать погибшего на Украине рязанца может не получить выплаты из-за экс-супруга

Мать погибшего на Украине рязанца Александра Савелова может не получить положенные ей от государства выплаты (около 20 млн руб.). Причина в её бывшем супруге.

Мужчина ушёл из семьи, когда Александр был ребёнком. На содержание сына он не выплачивал алименты, однажды даже пытался выселить бывшую супругу с ребёнком из дома. После гибели Александра его отец объявился и решил обогатиться.

– 13 лет он прожигал свою пластмассовую жизнь, но как только узнал о смерти кровинушки, решил обогатиться, – пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что мужчина не присутствовал на похоронах сына. Адвокат Александр Добровинский заявил, что государство не должно благодарить человека, который цинично пытается наживиться за счёт горя.

Отметим, что погибший в ходе спецоперации Александр Савелов награждён орденом Мужества.

Фото телеграм-канал Mash